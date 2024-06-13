الصليب الأحمر الإيطالي: 2,264 عملية رسوّ في لامبيدوزا خلال عام واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الصليب الأحمر الإيطالي، إن “الفترة من 1 حزيران/يونيو 2023 حتى 31 أيار/مايو الماضي، تم تسجيل 2,264 عملية رسوّ على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، حملت معها 94,290 مهاجراً، منهم 72.4٪ رجال، 9.4٪ نساء و18.2٪ قاصرون”.

وقدم الصليب الأحمر الإيطالي بيانات عام واحد، تلقاها من إدارة نقطة لامبيدوزا الساخنة، تُظهر أن “البلدان التي وفد المهاجرون منها (47 في المجموع)، تتصدرها غينيا بنسبة 13.7٪، ثم تونس بـ13.1٪، بنغلاديش 9.7٪، سورية 8.7٪، وساحل العاج بنسبة 8.4٪”، مبيناً أن “هناك 5 مناطق فقد، وصل منها 53.6٪ من إجمالي الوافدين”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “كان هناك ما مجموعه 1,827 تقريراً عن حالات ضعف واحتياجات محددة، 1,155 خاصة، 698 امرأة حامل، 374 ضحية عنف نفسي، جسدي أو جنسي، 13 ضحية عنف مرتبط بالتوجه الجنسي، 50 ضحية تعذيب، 255 شخصًا من ذوي الإعاقة، 89 شخصاً يعانون أمراضاً خطيرة أو اضطرابات عقلية، 25 ضحية محتملة للاتجار بالبشر و14 ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية”.

وبهذا الصدد، قال رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو ڤالاسترو، إن “مهمتنا لا تقتصر على قراءة هذه الأرقام، بل الاهتمام بحياة من خلفها، حياة كل امرأة، رجل وطفل عبر البحر الأبيض المتوسط ​​ووصل إلى هنا”. واختتم بالقول إن “سواحل لامبيدوزا تغدو بالنسبة لهؤلاء مفعمة بالأمل، بعد رحلة انتهت بالموت بالنسبة للبعض للأسف، وكما حدث مؤخراً”.