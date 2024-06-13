فون دير لاين: نريد شراكة متبادلة المنفعة مع أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن “أوروبا تريد إقامة شراكة متبادلة المنفعة مع أفريقيا”.

وكتبت فون دير لاين، التي تشارك في قمة السبع بمقاطعة بوليا الإيطالية، على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “أمننا وازدهارنا مترابطان”، مشيرة إلى أن مبادرة البوابة العالمية الاوروبية “تقدم بالفعل استثمارات عالية الجودة وتمكين الشركاء”.

وقالت فون دير لاين، التي تطمح في إعادة انتخاباها رئيسة للجهاز التنفيذي الأوروبي في الدورة التشريعية الجديدة “يتعين علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأكثر ذكاءً، من أجل خلق فرص عمل وقيمة مضافة في أفريقيا”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت قبل ثلاثة أعوام مبادرة (البوابة العالمية) تركز على الاستثمار في البنية التحتية مع الجنوب العالمي والتي تهدف إلى منافسة مبادرة (الحزام والطريق) الصينية.