البابا: كم فقير وضحية تُنتج سياسة السلاح السيئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس متسائلاً: “كم من الفقراء الجدد تُنتج السياسة السيئة التي تُطبَّق بالسلاح، كم من الضحايا الأبرياء!!”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد صدرت اليوم الخميس رسالة البابا لمناسبة اليوم العالمي الثامن للفقراء، الذي يُحتفل به في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي عنونها بالعبارة الكتابية: “الصلاة الخارجة من فم الفقير تبلغ إلى أذنيّ الرب”.

واستهل البابا الرسالة، مشيراً إلى أن “هذه الجملة التي تعكس حكمة الكتاب المقدس، وفي السنة المخصصة للصلاة استعداد ليوبيل العام المقبل، ملائمة للاستعداد لليوم العالمي للفقراء هذا العام”. ودعا إلى “التأمل بهذه العبارة وإلى قراءتها على وجوه وقصص الفقراء الذين نلتقيهم، لكي تصبح الصلاة وسيلة للشركة معهم وتقاسم معاناتهم”.

وتوقف البابا عند “العنف الناجم عن الحرب، الذي يُبرز بوضوح العجرفة التي تُحرك من يعتبر نفسه قويا أمام الآخرين، بينما هو بائس في عينَي الله”، مبيناً أنه “لا يمكننا التراجع أمام الفقر، فكلنا مدعوون لأن نكون أداة بين يدَي الله لتحرير الفقراء، نموهم وتمكينهم من الاندماج كليا في المجتمع، مما يفترض أن نكون طيّعين ومصغين لصوت الفقير ومساعدته”.

وأشار فرنسيس إلى أن “لا استثناء لأحد في قلب الله، فجميعنا أمامه فقراء معوزون ومتسولون، وبدونه لا شيء لنا، حتى حياة، لو لم يكن هو قد وهبنا إياها. إلا أننا على الرغم من ذلك، كثيرا ما نعيش وكأننا أسياد الحياة، كما تطالبنا العقلية الدنيوية بامتلاك مكانة والتمتع بالشهرة على حساب كل شيء والجميع، منتهكين القواعد الاجتماعية لبلوغ الثراء”. واختتم واصفاً هذا بـ”الوهم المحزن، فالسعادة لا تتم بدعس حقوق الآخرين وكرامتهم”.