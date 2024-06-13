التزام أورو-أطلسي بمواصلة تعزيز وتعميق وتوسيع التعاون المتبادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار المجلس الأوروبي إلى أنه في ظل “التحديات الراهنة أمام السلام والاستقرار الدوليين، مثل الحرب العدوانية غير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والحرب في غزة، وأيضاً الأزمات والتوترات الأخرى في جوار الاتحاد الأوروبي وخارجه، تشكل الروابط عبر الأطلسي والتعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

ومرحبا بالتقرير المرحلي التاسع بشأن تنفيذ المقترحات المشتركة الـ 74 التي أقرها مجلسا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2016 والخامس من نفس الشهر في عام 2017، أكدت المذكرة الصادرة في بروكسل الخميس على أن “المنظمتين تواصلان لعب أدوار متكاملة ومتماسكة ومتآزرة في دعم السلام والأمن الدوليين لصالح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وحلفاء الناتو، بهدف دعم وتعزيز القيم والمصالح المشتركة للمجتمع الأوروبي-الأطلسي”.

ويسلط التقرير الضوء على “التقدم الملموس الذي تم تحقيقه بين حزيران/يونيو 2023 وأيار/مايو 2024 عبر نطاق كامل من أجندة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مدعومًا بحوار سياسي قوي مستمر، مثل: مواجهة التهديدات الهجينة، الصناعات الدفاعية والأبحاث، الأمن السيبراني والدفاع، التدريب، بناء القدرات الدفاعية والأمنية والحوار السياسي”.

وأكدت المذكرة أن “الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يظلان ملتزمين التزاما راسخا بمواصلة تعزيز وتعميق وتوسيع تعاونهما المتبادل والمفيد من خلال استكشاف سبل لمزيد من التعاون عبر جميع مجالات العمل الحالية”.