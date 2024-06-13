فون دير لاين: خطة بايدن تستحق دعمنا الكامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن “المكونة من ثلاث مراحل” للتهدئة بين بين إسرائيل وحركة حماس بأنها “تستحق دعمنا الكامل”.

وتحدثت فون دير لاين، في منشور على منصة (إكس) بعد ظهر الخميس عن “الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ونهاية دائمة لهذه الأزمة”.

وقالت: “نحن على استعداد للقيام بدورنا باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتعافي وإعادة الإعمار تقود إلى حل الدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية.

وتضمنت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع، التي انطلقت اليوم في إقليم بوليا بإيطاليا، دعم قادة المجموعة لمقترح بايدن.