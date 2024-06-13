فون دير لاين: على مجموعة السبع تقديم عروض أفضل من الآخرين لإفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين “إن رسم صورة لإمكانات أفريقيا، كما فعلنا للتو، هو الطريقة الصحيحة للقيام بذلك”، مشيرة في خطابها الخميس أمام قمة السبع بإقليم بوليا (جنوب شرقي إيطاليا) إلى أن “شراكتنا قد تطورت مع القارة السمراء من المساعدات الإنمائية إلى شراكة بين أنداد”.

وقالت فون دير لاين: “كان هذا هو النهج الذي اتبعناه خلال مؤتمرات القمة الخمس الأخيرة لمجموعة السبع”، حسبما نقل عنها مكتبها الإعلامي في بروكسل.

وأضافت رئيسة المفوضية “تدرك أيضاً الصين وروسيا والشرق الأوسط (دول الخليج) الفرص المتاحة في أفريقيا”، وبالتالي “ينبغي أن تكون عروض مجموعة السبع أفضل”.

ووفق فون دير لاين، فإن “مجموعة السبع تعمل بشكل مختلف، نحن نقدم استثمارًا مستدامًا حقيقيًا على المدى الطويل وأخرى محلية ومستدامة تخلق فرص عمل للقارة”.

وأشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 “أظهر أن مجموعة السبع قدمت خدماتها لأفريقيا، وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي، أصبحت مرافق لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) في رواندا والسنغال جاهزة للعمل. نحن بحاجة إلى أن نروي هذه القصص بكثرة”.

ولفتت رئيسة المفوضية إلى أن “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، العرض الاستثماري لمجموعة السبع، يقدر توفير 250 مليار دولار لإفريقيا، وقد تم بالفعل تقديم 33 مليار دولار لجنوب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى”.

إلا أنها أردفت “مع ذلك، فإن أفريقيا تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخاصة. ومن الممكن أن يساعد المؤتمر المرتقب بين الاتحاد الأوروبي ومصر في توضيح المسار. فقد قال الرئيس الكيني روتو: نحن لسنا جزءًا من المشكلة، بل نحن جزء من الحل. أنا أتفق نعه كثيرا”.