زيلينسكي: ناقشت مع ميلوني مساهمة إيطاليا في تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عقد “اجتماعًا مثمرًا” مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني و”شكرت إيطاليا على دعمها العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا”.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب اللقاء الثنائي الخميس على هامش أعمال اليوم الأول لقمة السبع بإقليم بوليا الإيطالي، “ناقشنا الخطوات التالية في تعاوننا الدفاعي، بما في ذلك مساهمة إيطاليا في تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني وإعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة”.

وأضاف: “تحدثنا أيضًا عن قمة السلام المقبلة في سويسرا ونتائجها المتوقعة”.

وقال زيلينسكي “أنا ممتن للغاية لجورجا لجهودها النشطة لتشجيع دول من الجنوب العالمي على حضور القمة. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا المشاريع المشتركة التي تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في إعادة إعمار مدينة ومنطقة أوديسا”.

واختتم بالقول: “كما أنني أقدر عاليا القرار الذي اتخذته إيطاليا بتنظيم مؤتمر التعافي المقبل لأوكرانيا في روما في عام 2025” بعد مؤتمر برلين.