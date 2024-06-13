ميلوني: أفريقيا قارة أسيء فهمها وتم استغلالها لفترة طويلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب اري- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن القارة الافريقية “ظلت لفترة طويلة يساء فهمها، وتُستغل، وينظر إليها بازدراء، ولكنها بدلاً من ذلك قارة مليئة بالمفاجآت إذا وُضعت في وضع يسمح لها باستغلال ما هو استثنائي فيها”.

وأضافت رئيسة الوزراء، خلال حدث جانبي عصر الخميس في أعمال اليوم الأول لقمة السبع بإقليم بوليا (جنوب شرق) “الأمر متروك لنا للتعاون مع الدول الأفريقية وخلق فرص إنمائية جديدة، في موقف متساوٍ للنمو معًا”.

وقالت ميلوني إن “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، البوابة العالمية” الأوروبية و”خطة ماتي” الإيطالية هي “الشراكة ذات ثلاث ركائز مع البلدان الأفريقية”.