شارل ميشيل: كل دول الاتحاد الأوروبي تدعم تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن “جميع دول الاتحاد الأوروبي ستدعم اتفاق زعماء مجموعة السبع لتمويل كييف من الارباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة بسبب العقوبات”.

وشدد ميشيل، في مقابلة الجمعة مع صحيفة (إل بيريوديكو دي كاتالونيا) الاسبانية أثناء وجوده في قمة مجموعة السبع في إقليم بوليا، على ضرورة “تسليم الأموال في أسرع وقت ممكن إلى أوكرانيا”.

وقال إن المجلس الأوروبي “على اتصال وثيق مع جميع رؤساء الدول” بشأن اقتراح التمويل بقيمة 50 مليار دولار.

وفيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي، أكد ميشيل أنه تجري محاولات “لنزع فتيل الجدل من خلال الإعداد لاجتماعات، حتى مع الأكثر ترددًا” من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.