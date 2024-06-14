مودي: في قمة السبع لمعالجة قضايا عالمية وتشجيع التعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “إننا هنا في قمة السبع لمعالجة قضايا عالمية وتشجيع التعاون”.

وكتب مودي في منشور على مدونة (إكس)، بعد وصوله إلى إيطاليا الليلة الماضية للمشاركة بقمة مجموعة السبع، الملتئمة في بورغو إنياتسيا (مقاطعة پوليا ـ جنوب): “إنني متشوق لبدء تبادلات مثمرة مع زعماء العالم”. وأبدى “الرغبة بالعمل معًا في مجال معالجة القضايا العالمية وتشجيع التعاون الدولي من أجل ضمان مستقبل أفضل”.

هذا ومن المقرر أن يعقد مودي، الذي يقوم بأول رحلة له إلى خارج الهند منذ إعادة تأكيده لولاية ثالثة بعد الانتخابات التي انتهت في الأول من حزيران/يونيو الماضي، اجتماعا ثنائيا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي التقاها آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في أبو ظبي، لمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).

ووفقاً لمصادر إعلامية هندية، “من المتوقع أن يعقد مودي أيضاً، اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره البريطاني ريشي سوناك، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس”.

هذا ولدى وصوله إلى مطار برينديزي في پوليا، كان في استقبال رئيس الوزراء مودي سفير الهند لدى إيطاليا، فاني راو، برفقة مسؤولين آخرين.

يذكر أن هذه هي المشاركة الحادية عشرة للهند والخامسة على التوالي لرئيس الوزراء مودي في قمة مجموعة السبع.