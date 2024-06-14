إيطاليا ترفض الالتزام بحصة في مساعدات عسكرية طويلة الاجل لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتّو أن حكومة بلاده “لا توافق” على تقديم “التزام” طويل الأجل بتقديم “40 مليار” يورو سنويًا كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، كما اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الإيطالية.

ونقلت المذكرة عن كروزيتّو الإشارة إلى أن “هذا يعني أن نقدم 3.5 مليار دولار سنويا”، في وقت “نواجه فيه بالفعل صعوبة في الوصول إلى نسبة 2%” من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع” وفق مطالب الحلف.

وقال: “عندما نصل إلى 2% سنفكر في المزيد من الاستثمارات”.

وأضاف “كررت الاعراب عن الصعوبة المالية لدينا المرتبطة بالقيود التي يفرضها ميثاق الاستقرار الأوروبي”، مشيرا إلى أنه “ربما كان ينبغي الاتفاق سياسيا سويا، وإلا فإن بعض البلدان، مثلنا، تجد صعوبة في احترام الالتزام” بالمساعدات العسكرية طويلة الاجل المقترحة لأوكرانيا.