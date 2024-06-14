أوكرانيا ودعم الصين لروسيا بأجندة لقاء ميلوني-بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري- تضمن اللقاء الثنائي بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة قضايا شملت أوكرانيا والدعم الصيني لروسيا، وفق إحاطة هاتفية أجراها مصدر في الإدارة الأمريكية.

وأشار المصدر في حديثه مع الصحفيين إلى “الدعم القوي الذي أبدته رئيسة الوزراء الإيطالية على الدوام لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

كما استعرض الزعيمان،في الاجتماع الذي استمر حوالي 40 دقيقة، “الدعم الصيني المثير للقلق المقدم لموسكو فيما يتعلق بالمواد والسلع ذات الاستخدام المزدوج لدعم القاعدة الصناعية الروسية”.