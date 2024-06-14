دراغي: تحديات حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي تتطلب رفع الإنتاجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

إكستريمادورا ـ قال المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن “عملية بناء الاتحاد الأوروبي استمرت قرونا”، لكن “يتوجب علينا اليوم أن نواجه تحديات أساسية فيما يتعلق بمستقبلنا”.

وفي كلمته لمناسبة تسلم جائزة “كارلو الخامس” من قبل ملك إسبانيا فيليبي السادس، في منطقة إكستريمادورا ذاتية الحكم (بين إسبانيا والبرتغال)، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن “شيخوخة مجتمعاتنا تزيد من متطلبات نموذجنا الاجتماعي”، لكن “في الوقت نفسه، يُعدّ الحفاظ على مستويات حماية اجتماعية عالية وإعادة توزيع عادلة، أمراً لا مساومة عليه بالنسبة للأوروبيين”.

وشدد دراغي على أن الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليه “أن ينمو بشكل أسرع وأفضل”، مبيناً أن “السبيل الأمثل لتحقيق ذلك، يكمن في رفع إنتاجيتنا، التي تباطأت لفترة طويلة، وكانت في العقود الأخيرة أقل بمقدار الثلث من نظيرتها في الولايات المتحدة”.

وبالإشارة إلى فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة، “المتعلقة بالتكنولوجيا قبل كل شيء”، والتي “بدونها لن نكون على قدم المساواة معها”، ذكّر محافظ المركزي الأوروبي السابق بـ”الاحتياجات الجديدة، كالتكيف مع التطورات التكنولوجية إلى جانب الحاجة لمعالجة السيطرة على الذكاء الاصطناعي”.