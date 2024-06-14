الهجرات والحروب بأفريقيا محور محادثات فاتيكانية مع رئيس الرأس الأخضر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن، “حركات الهجرة والحروب الدائرة عالمياً، كانت محور محادثات أجراها رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، في الفاتيكان”، اليوم.

وقالت مذكرة فاتيكانية، إن البابا فرنسيس، استقبل صباح الجمعة، بمبنى القصر الرسولي، رئيس الرأس الأخضر، الذي التقى بعد ذلك أمين سر الدولة، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه سكرتير الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر.

وأوضح بيان الفاتيكان، أنه “خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، تم تسليط الضوء على العلاقات الطيبة بين الكرسي الرسولي والرأس الأخضر”، وكذلك “على بعض جوانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، فضلا عن تطبيق الاتفاقية الثنائية، التي تم التصديق عليها عام 2014”.

وأشارت مذكرة الكرسي الرسولي، إلى أنه “استمراراً للحديث، كان هناك تبادل للآراء حول الشؤون الدولية الراهنة، مع الإشارة بشكل خاص إلى المشاكل الأمنية، الصراعات الدائرة في العالم والظواهر المتعلقة بالهجرة والاتجار بالبشر”.