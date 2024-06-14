متحدث أوروبي: من المؤسف عدم مشاركة الصين بقمة سويسرا للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى المتحدث الرسمي باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أنه “من المؤسف عدم مشاركة الصين في قمة السلام” في سويسرا الخاصة بأوكرانيا المقررة نهاية هذا الأسبوع.

وأشار بيتر ستانو، خلال احاطة إعلامية الجمعة في بروكسل، إلى أن القمة “ستجمع ممثلين لنحو 100 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنظمات دولية” كدليل على “الدعم الدولي القوي لإنهاء الحرب العدوانية غير الشرعية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.

وقال المتحدث إن “الهدف هو وضع معايير مشتركة لسلام عادل تضرب جذوره في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف، لهذا السبب “من المؤسف للغاية أن الصين، الدولة التي تدعي الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية قررت عدم المشاركة”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يتوقع من بكين “إظهار مسؤوليتها”.

ووفق ستانو، فإن “روسيا، على الرغم من أنها تلقت دعوة، قالت بوضوح إنها غير معنية بهذه القمة”، بل هي “مهتمة بتصعيد أكبر، لأنها تهاجم بشكل متزايد أهدافا مدنية”.