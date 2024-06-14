زيلينسكي: اقتراح بوتين لإنهاء الحرب “إنذار نهائي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراح فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب بأنه “إنذار نهائي”، متسائلا: “ماذا عساي أن أقول؟” بهذا الصدد.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مدير محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية، جوزيبي دي بيليس، الجمعة، إن “هذه رسائل إنذار، ولا تختلف بتاتاً عن الإنذارات الأخرى التي وجهها من قبل”، واصفاً الأمر بأنه “موجة جديدة من هذه النازية، ألا وهي النازية الروسية. إنه يريد منا التخلي عن جزء من أراضينا المحتلة، كما يريد المناطق غير المحتلة أيضاً. يتحدث عن مناطق في بلادنا ولن يتوقف، لن يكون هناك صراع عالق”.

وذكر الرئيس الأوكراني، “إنه الشيء نفسه الذي فعله هتلر، عندما قال: أعطوني جزءًا من تشيكوسلوفاكيا وسينتهي الأمر هنا”، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ”أكاذيب، أكاذيب تاريخية، فبعد ذلك كان الدور على بولندا التي احتلها لاحقاً، ومن ثم كل أوروبا”. وأردف: “تعلمون أن هذه الموجة من النازية لا تتوقف أبداً، لقد وصلت آنذاك إلى بقاع مختلفة من الأرض، ولهذا لا يجب أن نثق بهذه الرسائل، لأن بوتين يتبع الطريق نفسها”.

وأشار الرئيس زيلينسكي إلى أن بوتين “يتحدث اليوم عن 4 مناطق، قبل أن يتحدث عن شبه جزيرة القرم ودونباس”، مضيفاً أن “هذه المناطق الأوكرانية، يسميها أراضٍ روسية، ويقول إنه يريد إخراج الجنود منها”. واختتم بالقول: “إنه لا يأبه لما يحدث للناس. هذا هو الوجه الجديد للنازية”.