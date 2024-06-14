ميلوني وكيشيدا: تقدم كبير في التعاون الدفاعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أعلنت السفارة اليابانية في روما، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أجريا محادثة غير رسمية، استمرت “حوالي خمس دقائق” على هامش قمة مجموعة السبع في بورغو إنياتسيا اليوم.

وقالت السفارة اليابانية في مذكرة، إن “الزعيمين رحبّا على وجه الخصوص بالتقدم الملحوظ في التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع، بما في ذلك، الجيل السادس للبرنامج العالمي للاشتباك الجوي (Gcap)، الذي تعمل في تطويره بريطانيا أيضاً، وقد “تشاطرا فكرة مواصلة تعزيز هذا التقدم”.

كما رحب كيشيدا وميلوني، وفقاً للبيان، بـ”الإعلان عن خطة العمل الإيطالية اليابانية، واتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مواصلة تنفيذ هذه الخطة”. وقد اتفقا على “بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة (Acsa)”، التي “تسمح للقوات المسلحة للبلدين بتبادل الإمدادات والخدمات على أساس متبادل”.

وخلصت المذكرة إلى القول، إن رئيس الوزراء رحب “بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العام ونصف العام الذي انقضى منذ أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، واتفق الزعيمان على العمل معا بشكل وثيق لمزيد من التطوير في العلاقات اليابانية الإيطالية”.