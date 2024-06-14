مجموعة السبع: مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أعرب زعماء مجموعة السبع، عن إدانتهم للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وأبدوا العزم على مكافحتهما.

وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، أن “بلداننا تكرر تصميمها على حماية حرية مجتمعاتنا وأمنها، وتعزيز احترام القانون واحترام حقوق الإنسان”. لذلك “فإن التزامنا يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية الإرهابية، وبشكل خاص عبر الإنترنت”.

كما تم في المسودة، التطرق إلى “ذكر نشاط الاتجار بالمهاجرين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.

في سياق آخر، جاء في المسودة: “إننا ننتظر دورة الألعاب الأولمبية والدورة المخصصة للمعاقين في باريس، ونحث جميع البلدان على مراعاة الهدنة الأولمبية بشكل فردي وجماعي، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”، المعتمد في 15 نوفمبر 2023، بهدف “بناء عالم سلمي وأفضل من خلال الرياضة والألعاب الأولمبية”.