مجموعة السبع تدعو لشراكة على أساس التساوي مع أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أكد زعماء مجموعة السبع، على ضرورة “الالتزام مع بلدان القارة الأفريقية بروح الشراكة الاستراتيجية والعادلة”.

وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، أنه “بينما تعمل بلدان القارة السمراء على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الصناعي لشعوبها، فإننا نعزز جهودنا للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (GPII)، ونطلق مبادرة الطاقة من أجل النمو في أفريقيا، معاً، إلى جانب العديد من الشركاء الأفارقة”.

ومن هذا المنظور، زعماء مجموعة السبع الحاضرون في بورغو إنياتسيا (مقاطعة پوليا ـ جنوب شرق)، بـ”خطة ماتي لأجل أفريقيا التي أطلقتها إيطاليا”.