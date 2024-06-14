مجموعة السبع: على الحوثيين وقف هجماتهم بالبحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أعربت دول مجموعة السبع، عن “إدانتها للهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن، وهي تطالب بوقفها”.

وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، أن “الهجمات التي يشنها المتمردون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وتعرض خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة للسلام للخطر في الوطن العربي”.

وأشارت المسودة، إلى أن “هذه الهجمات غير القانونية يجب أن تتوقف”، كما “نطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها”، كما تؤكد المسودة على “الدور الأساسي الذي تلعبه عمليتي (أسبيدس) البحرية للاتحاد الأوروبي، و(حامي الرخاء) التي تقودها الولايات المتحدة، لحماية ممرات الشحن الحيوية التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة العالمية”.

وانطوت مسودة البيان الختامي على “دعوة الحوثيين إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ووقف هجماتهم في البحر الأحمر، خليج عدن والمياه المحيطة بهما”.