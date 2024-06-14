مجموعة السبع: دعم كامل لخطة بايدن وعلى حماس تقبّلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أبدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) “دعماً كاملاً لخطة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن”، بشأن السلام في الشرق الأوسط، ورأت أن على “حركة (حماس) أن تتقبّلها”.

وفي مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، أعربت مجموعة السبع عن “دعمها الكامل والإجماعي للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف فوري لإطلاق النار في غزّة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإجراء زيادة كبيرة ودائمة لتدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع، وإنهاء دائم للنزاع”.

كما تم في المسودة، توضيح أنه “يجب ضمان مصالح إسرائيل الأمنية”، إلى جانب “سلامة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة”. ولذلك، ناشد زعماء مجموعة السبع (حماس) بـ”قبول وتنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبشكل لا لبس فيه، على النحو المبين في القرار 2735″، وطالبوا “الدول التي لها تأثير على حماس بالمساهمة في ضمان قيامها بذلك”.

ورحبت المسودة، بـ”قبول إسرائيل للاقتراح الذي طرحته الإدارة الأمريكية واستعدادها للمضي قدما فيه”. وقال زعماء مجموعة السبع إنهم “يساورهم قلق عميق بشأن عواقب العمليات البرية الجارية في رفح على السكان المدنيين”، مبينين أن “احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق سيكون له المزيد من العواقب الكارثية على المدنيين”.