مجموعة السبع: التزام ضد التصعيد على الخط الأزرق في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ أكد زعماء مجموعة السبع، “الالتزام بشدة بمنع الصراع الدائر في قطاع غزة من التفاقم بشكا أكبر، والتوسع في المنطقة”.

وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، تكرار “الإدانة الحازمة للهجوم الإيراني ضد إسرائيل في 13-14 نيسان/أبريل، والذي يمثل تصعيدًا غير مقبول، ونؤكد من جديد التزامنا من أجل أمن إسرائيل”، لذلك، “نناشد جميع الأطراف بتخفيف التوترات والمساهمة بشكل بناء في هذا المجال”.

وأعرب زعماء مجموعة السبع عن “القلق بشكل خاص إزاء الوضع على طول الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان. واعترفوا بـ”الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في تحقيق الاستقرار”، وبهذا الصدد، حثت مجموعة السبع “جميع الجهات الفاعلة المعنية على ممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد، بما يتماشى وقرار الأمم المتحدة رقم 1701”.