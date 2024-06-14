مسودة بيان قمة مجموعة السبع: على إيران وقف دعم حرب روسيا بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ دعت دول مجموعة السبع إيران إلى “التوقف عن دعم حرب روسيا في أوكرانيا وعدم تزويدها بالصواريخ الباليستية والتكنولوجيا”.

وفي الوثيقة، أبدت دول المجموعة، “الاستعداد للرد” على طهران “بطريقة سريعة ومنسقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة”. ولذلك، “نحث الجمهورية الإسلامية على عدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي ليس لها أي مبرر مدني موثوق”.

ووفقا لدول مجموعة السبع، فإن إيران “يجب عليها أن تنخرط في حوار جاد وتقدم ضمانات مقنعة بأن برنامجها النووي سلمي حصرا”، وفي هذا الصدد، تدعم الدول “دور المراقبة والتحقق الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية” وتعرب عن “قلقها الشديد إزاء أنشطة إيران النووية، والنقص الحالي في التعاون مع الوكالة”.

وطالبت المسودة إيران أيضا بوقف أنشطتها “الضارة وأفعالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”، وهددت بفرض “مزيد من العقوبات أو غيرها من التدابير”، ودعت إلى الإفراج الفوري عن سفينة (MSC Aries) وطاقمها”. وأخيرا، كرر الزعماء: “القلق البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران، وبشكل خاص ضد النساء، الفتيات والأقليات”.