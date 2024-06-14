مجموعة السبع: تكليف الوزراء بتفعيل الاتفاق بشأن الأصول الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

پوليا ـ كلف زعماء مجموعة السبع، الوزراء المعنيين في بلدانهم، بتفعيل ما اتُفق عليه بشأن الأصول الروسية.

وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في پوليا (جنوب شرق)، أنه بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الأصول الروسية، أصدر زعماء مجموعة السبع تعليماتهم إلى “وزراءنا ومسؤولينا المعنيين بتفعيل الالتزامات في الوقت المناسب، حتى تبدأ القروض غير العادية لتسريع الإيرادات لأوكرانيا بصرف الأموال في وقت أقرب من نهاية العام”.

أما بشأن الصين، فقد قالت المسودة، إن دول مجموعة السبع تحث بكين على “الحفاظ على التزامها بالتصرف بشكل مسؤول في الفضاء الإلكتروني”. وفي هذا السياق “سنواصل جهودنا لتعطيل وردع الأنشطة السيبرانية المستمرة والضارة الصادرة من جانب الصين، والتي تهدد أمن وخصوصية مواطنينا، تقوض الابتكارات وتعرض بنيتنا التحتية الحيوية للخطر”.

واعترفت القمة المنعقدة في پوليا الإيطالي، “بالحاجة إلى حماية بعض التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها لتهديد أمننا القومي، دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر”.