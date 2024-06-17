رئيس الوزراء البولندي: لسنا بحاجة لميلوني لتشكيل أغلبية بالبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال رئيس الوزراء البولندي، الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي، دونالد توسك “ليس من مهامي إقناع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني” بدعم مرشحتي حزب الشعب الأوروبي، رئيسة المفوضية الألمانية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان المالطية روبرتا ميتسولا، لولاية ثانية.

وقال توسك للصحفيين، على هامش القمة التمهيدية لحزب الشعب الأوروبي في بروكسل “إذا فهمت بشكل صحيح، لدينا الآن أغلبية في البرلمان مكونة من أحزاب الوسط، مثل الاشتراكيين والديمقراطيين، حزب الشعب الأوروبي، والليبراليين وبعض المجموعات الأصغر”.

وأردف رئيس الوزراء البولندي قائلا: “أشعر أن هذا كافيا” لانتخاب قادة المؤسسات الأوروبية الجدد “بمن فيهم رئيسة المفوضية”.

يشار إلى أن ميلوني تسعى لتحالف أغلبية مع حزب الشعب الاوروبي “لا يتضمن قوى اليسار”، أي الاشتراكيين والديمقراطيين.