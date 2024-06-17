إيطاليا: ضحية في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إنه “منذ الليلة الماضية، ينخرط خفر السواحل بالبحث عن أي أشخاص مفقودين بعد حادث غرق قارب شراعي كان على متنه مهاجرون، من المفترض أنه أبحر من سواحل تركيا”.

وأوضحت مصادر من خفر السواحل، أن “نشاط البحث بدأ في أعقاب نداء استغاثة أطلقته سفينة ترفيهية فرنسية، كانت تبحر على بعد حوالي 120 ميلاً بحرياً عن الساحل الإيطالي، عند حدود منطقة البحث والإنقاذ المشتركة بين اليونان وإيطاليا”، وأنه “بعد الإبلاغ عن القارب المشرف على الغرق، تم انتشال 12 مهاجرا كانوا على متنه”.

وأضافت المصادر ذاتها “بعد تلقي النداء، قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي التابع لخفر السواحل في روما على الفور بتوجيه سفينتين تجاريتين تبحران بالقرب من مكان الحادث إلى الموقع”، فضلا عن “طائرة استطلاع تابعة لخفر السواحل وزورقي دورية متمركزين في كالابريا”، كما “تدخلت أصول وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الموقع أيضاً”.

وذكرت المصادر، أنه “تم انتشال الناجين الـ12، الذين أقلتهم الوحدة الفرنسية أولاً على متن سفينة تجارية، ثم على متن زورق دورية كان متجها نحو ميناء روتشيلّا يونيكا”، بمقاطعة كالابريا ـ جنوب، وهناك “تم إنزال المهاجرين وعُهد بهم إلى رعاية الكوادر الصحية”، مبينةً أن “أحد المهاجرين توفي بعد عملية الإنزال بشكل مباشر”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إن “عمليات البحث في منطقة وقوع الحادث لا تزال تجري حاليًا باستخدام أصول تابعة لقوات خفر السواحل ووكالة (فرونتكس)”.