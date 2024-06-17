انعقاد جلسة الحوار بشأن حقوق الانسان بين الاتحاد الأوروبي والصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية الجلسة الـ39 للحوار المشترك بشأن حقوق الإنسان في مدينة تشونغتشينغ (جنوب الصين)، سبقتها زيارة جانبية إلى التبت في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المذكرة الصادرة اليوم في بروكسل غداة الجلسة إلى أن جدول أعمالها “سمح بإجراء مناقشات متعمقة حول نطاق واسع من تطورات حقوق الإنسان وحقوق العمل في كل من الاتحاد الأوروبي والصين”.

وقدمت الصين معلومات عن قوانينها وإجراءاتها التي، من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، تعطي “بوضوح الأولوية للأمن القومي ومكافحة الإرهاب على حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك في شينجيانغ والتبت”.

وأوصى الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم إطار الأمن القومي الصيني لـ”ضمان امتثال بكين للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وخلال الحوار، اعترف الاتحاد الأوروبي أيضًا بـ”إنجازات الصين التنموية التي أدت إلى تخفيف حدة الفقر بشكل كبير بين سكانها”.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى “الوضع الضعيف بشكل خاص للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية والعرقية واللغوية في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك الأويغور والتبتيين”، إضافة إلى “التأثير السلبي لتشريع الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ على حقوق وحريات المواطنين، وتآكل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي يكفلها القانون الأساسي والتزامات الصين الدولية تجاه هونغ كونغ”، باعتبارها “منطقة إدارية خاصة”.

كما “جدد الاتحاد الأوروبي مخاوفه المستمرة بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية وحقوق العمل واستخدام العمل القسري، قيود على حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، الافتقار إلى استقلال القضاء في الصين”، مثيرا “قضايا متعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين أو المعتقد وكذلك الحق في المساواة والتحرر من التمييز، بما في ذلك حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين”.

وأثارت الصين “وضع ومعاملة اللاجئين والمهاجرين، ومظاهر العنصرية وكراهية الأجانب في الاتحاد الأوروبي”، وركزت أيضًا على “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، في حين “قام الاتحاد الأوروبي، في سياق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتحديث التشريعات الأوروبية القادمة التي ستقدم متطلبات العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان للشركات، بما في ذلك في سلاسل القيمة الخاصة بها”.

وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى “اللائحة التنظيمية التي تحظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري في سوق الاتحاد الأوروبي”.