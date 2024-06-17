تاياني ينفي تداول اسم دراغي كمرشح لقيادة إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني تداول اسم المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي لقيادة إحدى مؤسسات التكتل الموحدة في الدورة التشريعية الأوروبية الجديدة.

وقال تاياني، الأمين العام لحزب (فورتسا إيتاليا) الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني وينتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، “لقد تم ذكر العديد من الأسماء، ولكنها ليست تلك المتداولة في الصحف”، في إشارة إلى أنباء عن ترشيح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدراغي رئيسا للمجلس الأوروبي.

وأضاف المسؤول الإيطالي للصحفيين في بروكسل قبل ساعات من اللقاء غير الرسمي على مائدة العشاء للقادة الأوروبيين لمناقشة المرشحين، “لقد تم ذكر اسمي أيضًا عدة مرات، لكنه ليس في حلبة السباق”.