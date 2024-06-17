تاياني: شكوك بشأن ترشيح البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى أن لدى حزب الشعب الأوروبي “بعض الشكوك” حول تولي رئيس الوزراء البرتغالي السابق الاشتراكي أنطونيو كوستا منصب رئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح تاياني، في تصريح الاثنين على هامش القمة التمهيدية لكتلة حزب الشعب الاوروبي في بروكسل، أن “البعض يخشى أنه قد لا يكون حازما بشأن (دعم) أوكرانيا”.

ووفق الأمين العام لحزب (فورتسا إيتاليا) المنتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، فإن لدى زعماء الاتحاد الأوروبي “رغبة في التسريع” للتوافق على المناصب “لإعطاء إشارة إلى قوة أوروبا في القدرة على اختيار قادة مؤسساتها” الجدد.

وأكد تاياني أن حزب الشعب الأوروبي سيقترح إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية وروبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي.

وأضاف: “يمكننا الاعتماد في المجلس الأوروبي على ثلاثة عشر رئيس دولة وحكومة، وبالتالي يمكننا الحصول على أغلبية كبيرة”.

وأعاد الوزير التأكيد على أنه “يُحِق لإيطاليا منصب نائب رئيس للمفوضية بحقيبة ليست ثانوية”، مشيرا إلى أنه “لم يكن هناك أي حديث عن منح مفوض الهجرة لإيطاليا”، في حين أن الليبراليين سيطالبون بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية، باعتباره منصبا رفيعا، على حد وصفه.