أنباء عن فقدان 66 شخصاً بحادثة غرق قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث ناجون كانوا على متن قارب شراعي تحطم الليلة الماضية على بعد 100 ميل جنوب شرق ساحل كالابريا، عن فقدان 66 شخصاً، من بينهم 26 طفلاً على الأقل، بينهم رُضّع وعائلات بأكملها فرت من أفغانستان أبحرت قبل ثمانية أيام من تركيا.

هذا ما نقلته عنهم الوسيطة الثقافية لمنظمة أطباء بلا حدود، شاكيلا محمدي، التي كانت بمرفأ (روتشيلّا يونيكا) بمقاطعة كالابريا لمساعدة الناجين من حادثة غرق القارب الشراعي التي وقعت أثناء الليل في البحر الأيوني.

وكانت مصادر أمنية إيطالية قد أفادت بأنه “منذ الليلة الماضية، ينخرط خفر السواحل بالبحث عن أي أشخاص مفقودين بعد حادث غرق القارب الشراعي”، وذلك في أعقاب نداء استغاثة أطلقته سفينة ترفيهية فرنسية، كانت تبحر على بعد حوالي 120 ميلاً بحرياً عن الساحل الإيطالي، عند حدود منطقة البحث والإنقاذ المشتركة بين اليونان وإيطاليا.

وأعلنت المصادر أنه “بعد الإبلاغ عن القارب المشرف على الغرق، تم انتشال 12 مهاجرا كانوا على متنه” مبينةً أن “أحدهم توفي بعد عملية الإنزال بشكل مباشر”.

وأضافت المصادر ذاتها “بعد تلقي النداء، قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي التابع لخفر السواحل في روما على الفور بتوجيه سفينتين تجاريتين تبحران بالقرب من مكان الحادث إلى الموقع”، فضلا عن “طائرة استطلاع تابعة لخفر السواحل وزورقي دورية متمركزين في كالابريا”، كما “تدخلت أصول وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الموقع أيضاً”.

هذا، ووفق منظمات معنية بالإنقاذ، فإنه تم توثيق 800 حالة وفاة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام، بواقع خمس ضحايا يوميا.