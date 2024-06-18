وزير خارجية إيطاليا: لا للخيارات الأحادية بالاعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى اعلان الدول الأوروبية الثلاث النرويج وإيرلندا وإسبانيا مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن رفضه “للخيارات الأحادية”، وقال خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع ببرلمان بلاده “حان الوقت لأفعال ملموسة” لدعم فلسطين.

وأكد تاياني أن “حكومتنا على قناعة راسخة بضرورة التوصل بسرعة إلى إنشاء دولة فلسطينية تعترف بإسرائيل وتعترف بها الاخيرة في ذات الوقت”.

ووفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، غير الملزم، بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة “لا يساعد على تحقيق هذا الهدف بشكل ملموس”، كما أن “الخيارات الأحادية الجانب للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي اتخذتها دول أوروبية مختلفة والتي نحترمها تخاطر بأن تكون ذات نتائج عكسية”.