وزير الخارجية الإيطالي: إبقاء قنوات الحوار مع إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى ضرورة “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع إيران”.

وأضاف الوزير تاياني، في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بالبرلمان، بمقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما) الثلاثاء: “إننا نؤمن بأن من الضروري الحفاظ على قنوات حوار نشطة مع طهران، وبشكل خاص في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين الإقليمي”.

وقال تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “نحن نواصل مطالبة إيران، في كل مناسبة وفي كل اتصال ثنائي، بإظهار نهج بنّاء في المنطقة”. وأردف: “نحن كما نتابع بإيلاء اهتمام وثيق، التطورات السياسية في البلاد، على ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة”، في طهران.