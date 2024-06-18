تاياني: اقتراح بوتين لاستسلام أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “اقتراح الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لم يكن للسلام، بل للاستسلام. وعلى هذا النحو فهو غير مقبول، لأن السلام شيء آخر، ونحن نواصل العمل لأجل السلام الحقيقي”.

وذكّر الوزير تاياني في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في مقر هذا الأخير، قصر (ماداما) الثلاثاء، بـ”البيان الختامي للقمة في سويسرا، الذي وقعته 78 دولة، وأكد فيه المشاركون الالتزام بالامتناع عن الخضوع لتهديد استخدام القوة أو استغلالها ضد الأمن الإقليمي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، والتذكير بمبادئ السيادة والاستقلال والأمن الإقليمي لجميع الدول، بما فيها أوكرانيا”.

وشدد الوزير على أن “حقيقة أن جزءًا مهمًا من المجتمع الدولي يظهر أنه يريد سلامًا عادلاً ودائمًا، على أساس ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، يعد إشارة مهمة لموسكو أيضاً، ونحن ندرك ذلك بالطبع”. لافتاً إلى أن “جهات فاعلة عالمية كالهند، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، السعودية، الإمارات، المكسيك وكولومبيا، لم توقع على الوثيقة النهائية على الرغم من مشاركتها بأعمال القمة”.

ووفقاً تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، فإن “موقف هذه الدول تأثر بتأكيد الرغبة بالحفاظ على موقف محايد، حتى لا تلحق الضرر بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الروسي. وقبل كل شيء، أن تنأى بنفسها عن جولات المفاوضات المقبلة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “بعض دول جنوب العالم، تعتبر أن صيغة (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي جامدة للغاية وصعبة التنفيذ. لذلك يظل من الضروري الترويج لخطاب يدعم المواقف الأوكرانية ويشرك الجهات الفاعلة العالمية والدول الرئيسية التي يمكنها الحوار مع موسكو في المناقشات”.