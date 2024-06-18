سالفيني يرفض إعادة انتخاب فريق الجهاز التنفيذي الأوروبي الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية الايطالي، ماتيو سالفيني عن رفضه إعادة انتخاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاير وفريقها لولاية ثانية.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة الذي ينتمي لكتلة الهوية والديمقراطية الأوروبية، خلال حدث نقابي “سيكون من الغريب تشكيل المفوضية الأوروبية المقبلة بنفس الفريق السابق والبرنامج والمشروع، كما لو أن تصويت مئات الملايين من الأوروبيين لم يحدث”، في إشارة إلى تقدم قوى اليمين وأقصى اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية وتراجع أحزاب اليسار.

وأضاف سالفيني، الذي دعا في أكثر من مناسبة لأغلبية برلمانية يمينية بقيادة حزب الشعب الأوروبي بدون التحالف مع الاشتراكيين والديمقراطيين، “ستكون بداية مثيرة للدهشة على أقل تقدير” للدورة التشريعية الأوروبية الجديدة 2024-2029، بمفوضية “ترى النور من دون الحضور النشط والفعال للقوى الثلاث الرئيسية، إيطاليا وفرنسا وألمانيا”، أي بدون مشاركة أحزاب كبرى على المستوى الوطني في هذه الدول الثلاث.

وأوضح سالفيني، الحليف الأوروبي لحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، قائلا إن “تنصيب الهيئات الأوروبية الجديدة قبل أن تقوم فرنسا القوة النووية الأوروبية الوحيدة بتجديد جمعيتها البرلمانية يبدو لي بمثابة صفعة على وجه الديمقراطية”، في إشارة إلى انطلاق الانتخابات التشريعية الفرنسية في اليوم الأخير من الشهر الجاري.