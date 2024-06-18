تاياني: بوسعنا توجيه النقد لإسرائيل، لكنها تظل دولة ديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “إن إسرائيل، مع كل عيوبها، هي دولة ديمقراطية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الثلاثاء خلال جلسة اجتماع مشتركة للجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإيطالي بشقيه النواب والشيوخ، “هناك مظاهرات ضد وداعمة للحكومة” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لكن ليست إيطاليا هي من يدعو لاستقالة حكومة أجنبية”، فـ” يجب علينا احترامها لأنها ليست نظاما دكتاتوريا”.

ووفق تاياني، فإنه “من الممكن الاختلاف مع رئيس الوزراء (نتنياهو)، إلا أنها حكومة منتخبة من طرف شعب إسرائيل. ..هذه هي المسألة، أي الحكومة الديمقراطية الوحيدة في تلك المنطقة وينبغي علينا احترامها”.

وقال وزير الخارجية “إذن، يمكن للمرء الاعراب عن الإدانة أو عدم الاتفاق” حيال سياسات الحكومة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن موقف بلاده “لم يكن فاتراً على الإطلاق، بل كان حازماً فيما يتعلق بالهجوم على رفح، وقد قلنا ذلك، وكررناه في كل مناسب وفي جميع القمم، بما في ذلك بمؤتمر الشؤون الخارجية لمجموعة السبع التي ترأسته. هذا هو موقفنا”.