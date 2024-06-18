إيطاليا: لم نرسل أسلحة لإسرائيل منذ السابع أكتوبر الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنه “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يُسمح من قبلنا بإرسال أسلحة إلى إسرائيل مرة أخرى”.

وقال الوزير تاياني، في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بالبرلمان، في مقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما) الثلاثاء، أنه “لم تعد تُمنح تراخيص بيع الأسلحة (لإسرائيل) أيضاً، الأمر الذي أثار جدلاً قويًا ضدي من قبل الحكومة الإسرائيلية والصحافة”.

وأوضح وزير الخارجية، أنه “مع ذلك، تم تحليل جميع التراخيص المصرح بها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر على أساس كل حالة على حدة. واستنادا إلى خصائص المواد، تم فقط إرسال تلك التي لا يمكن استخدامها ضد السكان المدنيين إلى إسرائيل، كقطع غيار أجهزة اللاسلكي، لأنها من الناحية الرسمية تعتبر مساعدات عسكرية، لكنها ليست قنابل مضادة للأفراد”.

وأعرب تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، عن “الاعتقاد بأن جميع المؤسسات الدولية تقدر صرامة إيطاليا. لم ننكر أبدًا أننا أصدقاء إسرائيل، لكن حتى خلال الاجتماعات التي أجريتها في إسرائيل تلقيت انتقادات كثيرة من حكومتها، وبشكل مباشر من إسرائيل أيضاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “وزير الخارجية الذي طلب مني مراجعة الموقف الإيطالي، أجبته بأن قانوننا لا ينص على إمكانية بيع مواد حربية لدولة في حالة حرب”.