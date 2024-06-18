فورتسا إيتاليا يشيد باتفاقيات الهجرة مع تونس وألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى حزب (فورتسا إيتاليا) المنتمي للائتلاف الحاكم في إيطالي، إشادته بالاتفاقيات المبرمة مع تونس وألبانيا في مجال الهجرة.

وقال المتحدث باسم الحزب، رافاييلي نيفي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن “النتائج المرجوة فيما يتعلق بالاتفاقيات مع تونس، قد تم تحقيقها”.

وأضاف نيفي: “أما بالنسبة لألبانيا، وفيما يتعلق ببناء مركزي الاستقبال المؤقتين، فإن الهدف يكمن في التخفيف من مشكلة الإبقاء على نظام استقبال المهاجرين ومنعهم من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلادنا”.

هذا وتنطوي الاتفاقية التي وقعتها جورجا ميلوني وإيدي راما في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على إقامة مركزين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تنقذهم السلطات الإيطالية فقط بمياه المتوسط، وليس سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية، كما يتم في هذين المركزين النظر بطلبات اللجوء وتقييمها أيضاً.

ووفقا لأحكام البروتوكول الموقع بين روما وتيرانا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمهاجرين الموجودين في الوقت نفسه على الأراضي الألبانية ثلاثة آلاف. ويجوز فقط نقل المهاجرين الناجين في عمليات إنقاذ تجري في مناطق واقعة خارج المياه الإقليمية الإيطالية أو مياه الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسيظل البروتوكول ساري المفعول لمدة 5 سنوات، ليتجدد ضمنيًا لخمس أخرى، ما لم يعلن أي من الطرفين، مع إشعار قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الصلاحية، عن نيته عدم المضي قدمًا في التجديد.