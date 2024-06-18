سالفيني: الاتفاق الأخضر الأوروبي لا معنى بيئي واقتصادي وصناعي له

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال نائب رئيس الوزراء، وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني: “أنا سعيد لأن كل من دعم فريق المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين حتى أمس الأول، أدرك أنها كانت كارثة اقتصادية قصوى، فالصفقة الخضراء ليس لها أي معنى بيئياً، اقتصادياً، صناعياً أو اجتماعياً”.

وأشار الوزير سالفيني في حديثه خلال الجمعية العامة للرابطة الوطنية لبناة المنازل (ANCE) بروما الثلاثاء، إلى أنه “لا يمكنك فرض القواعد من الأعلى على الشركات وعالم الملكية، والذي يجد صعوبات جمة في الصمود اجتماعيًا وصناعيًا”.

وخلص زعيم حزب الرابطة إلى القول: “أنا أفهم أن التوجيهات الخاصة بقطاع الإسكان يمكن أن تكون فرصة، لكن السؤال هو: من سيدفع التكاليف؟”.