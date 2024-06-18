إيطاليا: لا يزال المناخ يعاقب قطاع الزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن “المناخ يستمر بمعاقبة قطاع الزراعة”، فوفقاً للتوقعات “انخفض ​​الإنتاج والقيمة المضافة لقطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك عام 2023، على التوالي بنسبة 1.8% و2.5% بالقيمة الحقيقية”، كما “سجل قطاع العمل تراجعاً بنسبة 2.4٪”.

وفي تقرير “أداء الاقتصاد الزراعي لعام 2023″، الذي صدر الثلاثاء، أشار المعهد الإحصائي، إلى “انخفاض قوي في حجم إنتاج النبيذ بنسبة 17.4%، والفاكهة بـ11.2%”، كما “تراجعت زراعة الزهور أيضًا بـ3.9%، زيت الزيتون 3%، الأنشطة المساندة 1.6% وقطاع الثروة الحيوانية بـ0.9%”، لكن “السنة كانت مواتية بالنسبة للمنشآت الصناعية التي شهد انتاجها نمواً بنسبة 10.2%، الحبوب بـ6.6% والأنشطة الثانوية بـ7.2%”.

وذكرت المعطيات، أن “في سنة 2023، تواصل نمو أسعار مبيعات المنتجات الفلاحية بنسبة 3.9%)، وبشكل خاص المنتجات الحيوانية بـ7.1%”، إلا أن “أسعار السلع والخدمات شهدت انخفاضا بنسبة 2.5%”، وذلك “بعد الزيادات الكبيرة التي سجلتها خلال العامين الماضيين”. وخلص تقرير (إستات) إلى القول، إن “الإنتاج قد انخفض في أوروبا بشكل عام بنسبة 0.4%، وكذلك القيمة المضافة بـ0.8%”، وقد “بقيت إيطاليا في المركز الثاني من حيث القيمة المضافة والثالث من حيث قيمة الإنتاج بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين”.