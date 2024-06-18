نقابي إيطالي عن غرق مهاجرين أمس: متى يكون البحث والإنقاذ البحري الأوروبي كافياً؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال نقابي إيطالي مندداً: “لقد وقعت يوم أمس مأساة أخرى للمهاجرين في البحر المتوسط، بعد مأساة كوترو”.

وقال السكرتير الكونفدرالي للاتحاد الإيطالي للعمل (UIL)، سانتو بيوندو في تصريحات صحافية، إنه “منذ بداية العام الجاري، لقي أكثر من 800 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط، وتحطمت سفنهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية”، مبيناً أن “المعدل ​​المؤلم للضحايا هو 5 أشخاص في اليوم”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن “معظم هؤلاء الضحايا كانوا من الأفغان الفارين من نظام طالبان الطائفي”، وبالتالي، “كان لديهم كل الحق في طلب اللجوء والحماية الإنسانية، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم بحياة أفضل في بلد حر”.

وواصل بيوندو قائلاً، إنه “على الرغم من العمل الجدير بالتقدير الذي تقوم به قوات خفر سواحلنا والجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الإنسانية في البحر المتوسط ​​وأماكن أخرى، فلا يزال الناس يموتون على أمل الوصول إلى سواحلنا”.

وتابع: “نتساءل متى سيعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تقديم الدعم الكافي لأعمال البحث والإنقاذ التي تقوم بها سلطاتنا، من خلال آلية بحث وإنقاذ مماثلة لتلك التي أنشأتها إيطاليا قبل عشر سنوات من خلال عملية (بحرنا) في مضيق صقلية”.

وخلص بيوندو إلى القول، إنه “لسوء الحظ، فإن هذه المآسي المتكررة هي علامة سيئة على عدم الاهتمام المذنب، وبشكل خاص من جانب الاتحاد الأوروبي، في مساعدة الفئات الأكثر هشاشة على حماية حقهم في الحياة ومنحهم الحماية الإنسانية”.