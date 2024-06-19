بوريل مهنئا رامابوزا: نحن شريككم الأكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- في رسالة تهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا بمناسبة تنصيبه، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن “التكتل الموحد، أكبر شريك تجاري واستثماري لكم، سيعمل مع حكومة الوحدة الوطنية في بلادكم لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية القائمة على الديمقراطية وحقوق الانسان والتعددية”.

ويتم تنصيب رامابوزا (71 عاما) في بريتوريا اليوم الأربعاء لولاية ثانية.

ولم يتمكن حزب رامابوزا ، (المؤتمر الوطني) الذي أسسه الراحل نيلسون مانديلا، لأول مرة منذ 30 عاما من الحصول على الأغلبية البرلمانية مضطرا للاتفاق مع حزب المعارضة (التحالف الديموقراطي الليبرالي) لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان بوريل قد اعترف في تصريحات سابقة باختلاف موقفي الاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال “ندرك تمامًا أننا قد نرى الأشياء بشكل مختلف” وإن “جنوب إفريقيا دولة ذات سيادة لها سياستها الخارجية الخاصة ومصالحها المشروعة”.