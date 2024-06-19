ماتّاريلا يحدد القضايا العاجلة أمام الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- قال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا للصحفيين في أعقاب لقائه الأربعاء في بوخارست مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، “تحدثنا عن ضرورة معالجة الاتحاد الأوروبي لبعض القضايا التي يواجهها بعد الانتخابات البرلمانية” وانطلاق الدورة التشريعية الجديدة للأعوام 2024-2029.

وحدد ماتّاريلا هذه القضايا في: “التوسيع، الاقتصاد والجوانب والعناصر التي تزيد من تنافسية الاتحاد على المستوى الدولي، التماسك الاجتماعي، تحديد واستكمال الوضع المالي وموازنته وعلى وجه الخصوص إجراءات اتخاذ القرار”.

وشدد رأس الدولة الإيطالية على أن “المشاكل تنشأ بسرعة متزايدة في عالم اليوم وتتطلب استجابات فورية وفي الوقت المناسب، وإلا فسيتم حلها وفقا لاختيارات كيانات دولية كبرى أخرى”.

وقال، في إشارة إلى بيروقراطية عمل المؤسسات الأوروبية: “القضايا لا تنتظر إجراءات لا نهاية لها”.

وأردف “هذا يذكرنا بمشكلة أمن الاتحاد ونعتقد أنه ينبغي عليه أن يزود نفسه بدفاع مشترك، وكذلك لتعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتوفير استجابة رادعة على العدوانية المتزايدة للاتحاد الروسي”.