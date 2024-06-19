إيطاليا: انتشال 6 جثث إثر غرق قارب هجرة قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن “عمليات البحث عن المفقودين تستمر بلا هوادة بعد غرق قارب المهاجرين الذي وقع قبل يومين على بعد حوالي 120 ميلاً بحرياً عن ساحل كالابريا، حيث لا يزال المركب الشراعي شبه المغمور مرئياً”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بالإضافة إلى سفينة (داتّيلو) التابعة لقوات خفر السواحل، من المقرر أيضًا أن تحلق طائرات استطلاع من طراز (مانتاAtr-42 ) وطائرات أخرى فوق منطقة العمليات اليوم، بتنسيق من مركز الإنقاذ البحري الثانوي في ريجّو كالابريا”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “عمليات البحث التي جرت حتى الآن، أسفرت عن انتشال ست جثث هامدة”، بينما “وصل أحد عشر ناجياً إلى بلدة روتشيلا يونيكا (كالابريا)”، في حين “تتبادل الأحاديث عن حوالي ستين شخصًا في عداد المفقودين”، مبينةً أن “كثيراً منهم سيكون من الأطفال”.

وكانت قوات خفر السواحل قد اعترضت 45 مهاجرًا على متن قارب، أقلتهم خلال الليلة الماضية إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية”، مبينةً أنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة بمنطقة إمبرياكولا، التي يتواجد فيها حاليا أكثر من 330 ضيفًا”.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول، إن “محافظة أغريجينتو، تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية، على تنظيم عمليات نقل المهاجرين وتوزيعهم على بقية مقاطعات البلاد”.