بوريل يزور النمسا للمشاركة في فعاليات حول علاقات الاتحاد مع دول غرب البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيزور النمسا غدا الخميس.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإنه خلال الزيارة التي ستستمر إلى الجمعة، سيشارك بوريل في العديد من الفعاليات والاجتماعات حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان.

وخلال إقامته، سيجتمع بوريل مع كبار المسؤولين النمساويين بمن فيهم الرئيس ألكسندر فان دير بيلين يوم غد الخميس.

وفي يوم الجمعة، سينتقل الممثل الأعلى إلى وادي واشاو على نهر الدانوب لحضور المنتدى الأوروبي السنوي، ولتسلم جائزة السياسي النمساوي ألويس موك.

خلال المنتدى، سيحضر منسق الدبلوماسية الاوروبية جلسات عمل ومناقشات مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ ووزراء خارجية دول غرب البلقان وممثلي مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول التعاون بين التكتل الموحد وغرب البلقان في السياسة الخارجية والأمنية، بالإضافة إلى مسألة توسيع الاتحاد.

وكان بوريل قد أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه لدول غرب البلقان (صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، البوسنة والهرسك، مقدونيا الشمالية وكوسوفو) بشأن طموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.