مجلس الاتحاد الأوروبي: تعزيز دور اليوروبول في مكافحة تهريب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن موافقة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد (Coreper) على تفويض المجلس للتفاوض بشأن قواعد جديدة لتعزيز دور وكالة (اليوروبول) في دعم الدول الأعضاء في حربها ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

اليوروبول هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تساعد هيئات إنفاذ القانون الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وحسب المذكرة الصادرة الاربعاء بهذا الصدد، يغير المشروع المطروح لائحة اليوروبول الحالية ويعزز تفويضها من أجل دعم الدول الأعضاء بشكل أكثر فعالية في معالجة هذه الجرائم، ويقدم متطلبات متزايدة لتبادل المعلومات لتحسين التعاون على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت المذكرة عن وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن أن “تهريب المهاجرين هو عمل إجرامي بقيمة مليار يورو على حساب الأضعف. نريد أن نضع حدًا للمهربين ويمكن لليوروبول أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر”.

ومن أجل تنظيم الممارسة الحالية، من المتوقع أن تقوم اليوروبول، بناءً على طلب الدول الأعضاء، بنشر موظفيها أو خبراء وطنيين معارين على أراضي الدول الأعضاء وفي بلدان ثالثة لتقديم التحليلات والتشغيليات والتقنية والطب الشرعي. وقد يتم هذا الدعم التشغيلي على سبيل المثال في سياق إدارة الحدود.

وترى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أن اليوروبول ستكون قادرة على لعب دور أكثر أهمية في دعم الدول الأعضاء من خلال معالجة البيانات البيومترية لإغلاق “نقاط عمياء” يسعى المجرمون إلى استغلالها من خلال الاختباء وراء هويات زائفة ومتعددة.

ومن أجل السماح لليوروبول بلعب دورها في مكافحة تهريب المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات، من الممكن ربط ضباط الاتصال المعنيين بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بمنصة الاتصال الآمنة (SIENA) التابعة لليوروبول.