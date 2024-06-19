وزير داخلية إيطاليا: وقف عمليات المغادرة الوسيلة الوحيدة لتجنب غرق المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- تعليقا على حوادث الغرق الأخيرة للمهاجرين بمياه البحر الأبيض المتوسط، قال وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية، ماتّيو بيانتيدوزي “هذه أحداث تحزننا وتدفعنا أكثر لتبني الإجراءات التي نحاول جاهدين دعمها مع شركائنا الأوروبيين”.

وأضاف الوزير، في تعليقات للصحفيين على هامش حدث إعلامي الأربعاء بمدينة ميلانو، “نشعر بحزن عميق إزاء حادث مأساوي (انقلاب قارب المهاجرين الشراعي الذي انطلق من تركيا) تزامن معه آخر في نفس الوقت تقريبًا بالقرب من سواحل ليبيا”.

وشدد بيانتيدوزي على أن “الوسيلة الوحيدة هي تجنب عمليات المغادرة هذه التي يُعهد بها إلى المتاجرين بالبشر”.

ووفق منظمات تابعة للأمم المتحدة، فإنه تم توثيق أكثر من 800 قتيل ومفقود منذ بداية هذا العام في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، بمعدل 5 أشخاص يومياً.