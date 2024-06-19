ميلوني: الجميع يعلم ما هو دور إيطاليا في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أنه “أيا كان الشخص الذي سيتولى المناصب العليا” في المؤسسات الأوروبية في الدورة التشريعية الجديدة 2024-2029، فإن “الجميع يعلم ما هو دور إيطاليا”.

ونوهت ميلوني، خلال حدث أقيم الأربعاء في ميلانو بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة (إل جورنالي) المحسوبة على اليمين، بأن إيطاليا هي “دولة مؤسسة للاتحاد وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا”، فضلا عن أنها تتمتع في الوقت الراهن بـ”حكومة الأكثر صلابة على الإطلاق”.

وقالت إنه “دور من أعلى رتبة أنوي المطالبة به” في الاروقة الأوروبية.

وتتولى ميلوني، زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، رئاسة مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي يرفض قادة ينتمون إلى حزب الشعب الأوروبي (الكيان الأكبر تمثيلا في البرلمان الأوروبي) التحالف معها لتشكيل الأغلبية في الجهاز التشريعي الأوروبي المنتخب حديثا.