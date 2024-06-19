ميلوني: الانتخابات البرلمانية حولت مركز ثقل أوروبا لليمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “الانتخابات البرلمانية الأوروبية” التي جرت خلال هذا الشهر “حوّلت بوضوح مركز ثقل أوروبا إلى اليمين”، وبالتالي “أعتقد أنه بغض النظر عما سيحدث الآن مع هذه المناصب العليا (في مؤسسات الاتحاد)، من الممكن رسم تغيير في الوتيرة هناك” ببروكسل.

وأضافت ميلوني، خلال حدث الأربعاء في ميلانو بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة (إل جورنالي) المحسوبة على اليمين “أعتقد أنه في البرلمان الحالي، وفي مختلف الملفات سيتبين أنه قد يكون هناك تغيير في القضايا والأولويات وفي طريقة قراءة بعض السياسات”.

وأردفت رئيسة حكومة يمين الوسط الايطالية “أعتقد أن قادة مجموعة حزب الشعب الاوروبي أنفسهم يدركون أن استمرارهم في اتباع سياسات اليسار سيكون قاتلاً. لذا فإن دوري اليوم هو تنظيم جبهة بديلة لليسار” في البرلمان الاوروبي “والحوار مع الجميع، وهذا ما أفعله في الوقت الراهن”.