الكرسي الرسولي: لم نعد نثق ببعضنا البعض، لذلك تتزايد ترسانات الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين أن “العقبة الرئيسية بشكل عام، وهي المشكلة الكبرى إلى حد ما اليوم، وبسببها تعمل الهيئات الدولية بشكل ضئيل أو لا تعمل على الإطلاق، هي الافتقار المطلق للثقة المتبادلة”.

وقال بارولين، على هامش مؤتمر حول السلام في مجلس الشيوخ الايطالي “لم نعد نثق ببعضنا البعض، ولهذا السبب تتزايد ترسانات الأسلحة التقليدية وكذلك الأسلحة الذرية”.

وأضاف المسؤول الفاتيكاني “كل واحد يريد التأكد من حماية نفسه أمام الآخر، الذي لم يعد يحظ بأي ثقة وقدرة على إقامة علاقات طبيعية مبنية على السلام والاحترام”.