مصادر إعلامية: لقاء مرتقب بين المستشار الأمريكي سوليفان ونظيره الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر إعلامية، أن “من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب ما تناقلته صحف إسرائيلية عديدة الخميس، فقد أكد هذا الخبر، لإحدى الصحف المذكورة، متحدث باسم البيت الأبيض، بعد “الحساسية” التي خلقتها تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ وصف يوم الأحد الماضي في مقطع فيديو بثه باللغة الإنجليزية، بأنه “لا يمكن تصور” حقيقة أنه في الأشهر الأخيرة منعت الإدارة الأمريكية إرسال “الأسلحة والذخيرة لإسرائيل”.